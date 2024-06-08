Лавров: «Целиком за проведение матча Россия — Венгрия»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность проведения футбольного товарищеского матча Россия — Венгрия. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не исключил проведение в ближайшем будущем этой игры.

«Как отношусь к словам Сийярто? Целиком «за», — цитирует «РБ Спорт» Лаврова.

Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению УЕФА и ФИФА.