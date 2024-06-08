Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 07:56

Лавров: «Целиком за проведение матча Россия — Венгрия»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность проведения футбольного товарищеского матча Россия — Венгрия. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не исключил проведение в ближайшем будущем этой игры.

«Как отношусь к словам Сийярто? Целиком «за», — цитирует «РБ Спорт» Лаврова.

Российские клубы и национальные сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению УЕФА и ФИФА.

Сборная России по&nbsp;футболу. Министр иностранных дел Венгрии: «Мы не против проведения матча со сборной России»
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-lavrov-tselikom-za-provedenie-matcha-rossiya-vengriya/
Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Сборная России по футболу
1
0
Читайте также
Егоров и Глэнтон сразятся за пояс WBA International на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Baza: Матвею Сафонову ограничили выезд из России из-за долгов по алиментам
Макрон призвал освободить арестованного в Москве француза Винатье
Вратарь сборной России задолжал космическую сумму по алиментам. Что происходит вокруг Матвея Сафонова
Сенатор заявил о провале саммита по Украине в Швейцарии еще до его начала
Карелия подписала на ПМЭФ соглашения на сумму более 30 млрд рублей
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрофанов — о будущих соперниках сборной России: «Бразилию не рассматриваем, а с Китаем хотим договориться»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости