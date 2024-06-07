Гуренко: «Матч между сборными России и Белоруссии способен собрать полный стадион»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о предстоящем домашнем товарищеском матче между сборными России и Белоруссии.

«Конечно, мне будет интересен этот матч. Фавориты, конечно, – россияне, а у белорусов преимущество в том, что они будут играть дома и, наверное, будет мотивация доказать и проявить себя. По подбору футболистов, конечно, Россия сильнее.

Результат этого матча важен для всех, все хотят победить. Важно: какой будет антураж и какой футбол покажут сборные. Если россияне будут максимально мотивированы, то белорусам будет сложно. Если выйдут спустя рукава, то у них будут проблемы. Этот матч способен собрать полный стадион. Писали, что 16 тысяч билетов уже есть. Значит, тысяч 18 будет. Оценю шансы на победу 70 на 30 в пользу России», – цитирует Legalbet Гуренко.

Контрольная встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.