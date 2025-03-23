Футбол
23 марта, 15:06

Сергеев и Обляков не сыграют с Замбией

Камила Абдурахманова
корреспондент
Иван Обляков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что форвард Иван Сергеев и полузащитник Иван Обляков покидают учебно-тренировочный сбор национальной команды.

«В связи с высоким риском обострения хронического перегрузочного состояния после выполнения лечебно-профилактических мероприятий с положительной динамикой Иван Сергеев и Иван Обляков направляются в расположение клубов для подготовки к будущим матчам», — приводит слова Хайтина пресс-служба РФС.

BetBoom матч сборной России с Замбией пройдет в Москве 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: РФС
Иван Обляков
Иван Сергеев
Сборная России по футболу
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Умяров и Бевеев — впервые в сборной. Карпин объяснил выбор новичков
Ларин рад вызову Умярова в сборную России: «Своей игрой он доказал, что достоин этого»
Кафанов: «Если понадобится замена вратаря, при первой возможности Бориско получит вызов в сборную России»
Карпин — об отсутствии Мостового в составе сборной России: «Ориентировались на текущее состояние игрока»
Карпин: «Бевеев хорошо проявляет себя в играх за «Балтику», его вызов — логичное следствие»
В «Реал Сосьедад» ответили на вопрос о непопадании Захаряна в окончательный список сборной России
  • Немальчиш

    Вообще не вижу смысла вызывать на такие игры лидеров команд. Ну ладно Дзюба - ему ж надо было , у него вааажное. Пусть играют молодые или те, кому обычно приходится сидет на лавке в играх сборной.

    24.03.2025

  • Osokin L

    Ну все. Без них нам хана

    23.03.2025

  • Ни кто кроме нас

    С одной стороны пацаны отдохнули и с новыми силами вернуться в клуб. Но есть вопрос?: чем таким футболисты занимаются в сборной что хронические травмы возвращаются???

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Жаль. Здоровья парням!

    23.03.2025

  • bond1951

    неужели облякова не будет............все конец света...........кто его вообще в сборную тянет.........

    23.03.2025

  • Scallagrim

    Население Замбии 20 млн... Учитывая результат с Гренадой 5:0 (фактически, 4:0), где население 100 тыс, вангую 0:2.

    23.03.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Потеря потерь.... Как дальше жить???.....

    23.03.2025

  • Роман Морковкин

    Кто бы сомневался. Ключевые игроки конюшни всегда шлангуют в сборной при любой возможности. Футболисты Спартака играют с полной выкладкой по всем фронтам, зачастую приезжая с травмами из своих сборных, а вот кони постоянно косят. Я прям уверен, что это конкретные методички и рекомендации от представителей клуба.

    23.03.2025

  • Chausov Alexey

    Это потеря потерь

    23.03.2025

  • Den211

    повезло. Соскочили с маразма...

    23.03.2025

  • shpasic

    перенапряглись против Гренады

    23.03.2025

  • Спринт

    .. не поедем мы к полякам в Бангладешь .. ** (В.С.В.)

    23.03.2025

  • Спринт

    Хронически безполезный Обляк возвращается в рапоряжение клуба .. да нафиг он не нужен ЦСКА.

    23.03.2025

  • 55555....

    Помянем...

    23.03.2025

  • Sinaron

    Им обязательно повезёт в матче с Бурунди.

    23.03.2025

