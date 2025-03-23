Сергеев и Обляков не сыграют с Замбией

Главный врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что форвард Иван Сергеев и полузащитник Иван Обляков покидают учебно-тренировочный сбор национальной команды.

«В связи с высоким риском обострения хронического перегрузочного состояния после выполнения лечебно-профилактических мероприятий с положительной динамикой Иван Сергеев и Иван Обляков направляются в расположение клубов для подготовки к будущим матчам», — приводит слова Хайтина пресс-служба РФС.

BetBoom матч сборной России с Замбией пройдет в Москве 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 20:00 по московскому времени.