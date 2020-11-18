Стал известен состав сборной России на матч Лиги наций против Сербии. Встреча пройдет в Белграде и начнется в 22:45 мск. Для Юрия Жиркова эта игра станет 100-й за национальную команду.

Россия: Гильерме — Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков — Кузяев, Оздоев — Антон Миранчук, Ерохин, Алексей Миранчук — Заболотный.

Запасные: Джанаев, Живоглядов, Евгеньев, Черышев, Фомин, Бакаев, Кучаев, Обляков, Мостовой, Ионов, Соболев.

Сербия: Райкович — Миленкович, Стефан Митрович, Спайич — Радоньич, Ристич, Гудель, Максимович, Младенович — Йович, Александар Митрович.

Запасные: Петрович, Павлович, Гачинович, Мараш, Влахович, Ранджелкович, Зделар.