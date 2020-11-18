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Сербия — Россия: прогноз Шмарова на матч Лиги наций 18 ноября

17:15
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Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Шмаров поделился ожиданиями от предстоящего матча н со сборной Сербии в рамках 6-го тура Лиги наций. Игра пройдет сегодня в Белграде, начало — в 22.45 (мск).

— Объективно тяжело играть и восстанавливаться в таком графике, — отметил Шмаров. — Ребята в таком режиме никогда не работали, и, возможно, не до конца понимают, как себя готовить. Поэтому и идет такой спад. Конечно, хочется, чтобы сборная всегда выигрывала, но ничего страшного сейчас не происходит.

В матче с сербами я бы хотел увидеть в составе Александра Соболева. Считаю, что он должен получить шанс. Естественно, многое будет зависеть от того, как ему будут «подносить патроны». А решать свои моменты он умеет. Ну и надеюсь, что турки обыграют венгров. (Олег Кошелев)

Игра пройдет в Белграде в среду, 18 ноября. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия. Начало — в 22.45 (мск).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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