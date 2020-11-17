Бывший полузащитник сборной Росси Александр Самедов в беседе с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче с Сербией в Лиге наций. Встреча пройдет в Белграде 18 ноября.

— Результат будет зависеть от всех факторов вместе взятых, в том числе и от психологического настроя, — сказал Самедов. — Каждый понимает важность этого матча, играем за первое место. Так что настрой должен быть подобающим. Сербия — это плюс-минус по силе как и наша команда. Может, она неудачно сыграла в последних трех матчах: у них три очка, у нас восемь, но все равно там есть классные игроки из европейских чемпионатов.

— Был бы Дзюба, можно было бы меньше волноваться перед игрой?

— Какой смысл об этом говорить, если его нет? До этого были же три неудачные игры, когда Артем был. Так что говорить о том, что без него все плохо, нельзя. С теми же турками забили, все было достаточно неплохо первые 20 минут, потом произошло это удаление, но они в любом случае сыграли достойно и вдесятером.

— Какой исход можно ожидать от завтрашней игры?

— Нас, может, устроить и ничья. Конечно, в идеале надо выиграть, и тогда первое место будет без вопросов. Но расклады разные и в Белграде: сербы не хотят занимать последнее место, тоже будут делать все возможное, учитывая, что они не вышли на Евро. Им у себя дома нужно будет сыграть и за болельщиков, и за страну. Тут нельзя говорить, что у нас больше шансов. Скажем так, 50 на 50. (Екатерина Звенигородская)