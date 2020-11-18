Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Сербии в заключительном туре Лиги Наций. Игра пройдет сегодня, начало — в 22.45 (мск).

— Ожидаю победы нашей сборной. Любая серия должна прерываться. Для нас это матч года, — сказал Писарев «СЭ». — Сербы свой матч года уже провели. Поэтому я думаю, у нас сегодня больше мотивации и позитива.

У соперника четыре игрока выбыли из-за коронавируса, это пойдет нам на пользу. Но обольщаться не надо, у Сербии много футболистов. Молодые игроки, которые заменят выбывших, могут быть для нас более опасными. Они захотят себя проявить, продать. Так что надо исходить от своей игры и решать все на поле. У нас тоже многие игроки выбыли, целую команду можно собрать из них. (Сергей Федоров)

Игра пройдет в Белграде в среду, 18 ноября. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия. Начало — в 22.45 (мск).