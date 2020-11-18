Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового турнира Лиги наций сборной России с Сербией.

— Вполне можем играть и ждать положительного результата. Во всяком случае, игра с Турцией, считаю, несчастный случай. Должны были выигрывать, играли с желанием, достаточно продуктивно, был кураж какой-то, несмотря на то, что удалили Семенова. Они все больше и больше стали перемещаться, играли достаточно организованно, мало брака в игре было, за исключением ненужного совершенно пенальти и удаления. Рассчитываю даже не на ничью, а на победу, — сказал Лев Лещенко. — Сербы же сейчас не в лучшей форме, они на последнем месте. Я хоть и не видел их, но судя по результату, они не в лучшей форме, наверно, в связи с пандемией, какие-то нюансы там есть.

Думаю, Дзюба усилил бы очень здорово, потому что его заменить, к сожалению, так сказать, некому. Вышедший на замену Заболотный сражался, но что-то не убедил он меня на этом месте совершенно. Считаю, что можно было бы попробовать с краю того же Лесового, если он заявлен в составе, не знаю. Я болею за «Динамо», поэтому, возможно, педалирую эту тему, но, во всяком случае, было бы неплохо попробовать кого-то из молодых динамовских игроков. Тем более, что там сейчас высокорослая команда. В игре с сербами это, конечно, пригодилось бы, потому что сербы очень высокорослые, атлетичные и крепкие ребята. (Екатерина Звенигородская)

Игра пройдет в Белграде в среду, 18 ноября. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия. Начало — в 22.45 (мск).