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Сегодня, 13:17

Семшов заявил о намерении сыграть против ветеранов сборной Бразилии

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил идею проведения матча с ветеранами сборной Бразилии.

«Было бы приятно сыграть против легенд мирового футбола. Пока еще идут разговоры. Действительно хочется и с ребятами повидаться и сыграть со звездными футболистами, которые творили на футбольном поле, и на которых мы смотрели с открытыми ртами. Пока ни с кем это не обсуждал. Пока еще нет точной информации по поводу даты и того, согласны бразильцы или нет, преждевременно что-то решать. Многие звонят и спрашивают, буду ли я. Если был в 2008-м, то буду в любом качестве в этой команде», — сказал Семшов «СЭ».

Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, ветераны сборной России состава Евро-2008 могут сыграть товарищеский матч против бывших игроков национальной команды Бразилии. При этом гонорар для бразильской сборной может составить 90 миллионов рублей.

Игорь Семшов
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
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