Семшов считает, что сборной России стоило провести товарищескую игру против клуба

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о сентябрьском сборе национальной команды.

«Наша сборная была на несколько голов выше Вьетнама. Учитывая, что матч с Таиландом сорвался, вояж должен быть более продуманным. Чтобы сборная получила от матчей какой-то плюс. Понятно, что кто-то и дебютировать успел, но такие матчи не идут в актив. Тем не менее, мы должны играть, а соперников выбирать не приходится. Но с другой стороны, если мы хотели посмотреть уровень футболистов, то лучше было бы сыграть с кем-то из клубов», — сказал Семшов «СЭ».

5 сентября национальная команда разгромила сборную Вьетнама со счетом 3:0.

На Ханой, где должен был пройти матч против Таиланда, обрушился тайфун «Яги». Вьетнамские метеорологи считают его сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря. Матч должен был пройти сегодня, 7 сентября и начаться в 16.00 (мск).