Семшов считает, что сборная России будет хорошо смотреться в Азиатской конфедерации футбола

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Думаю, что нужно потерпеть до лета. Потом нужно будет какие-то варианты искать. Невозможно сборной играть только товарищеские матчи, без цели и задач. Надо чуть-чуть подождать, а дальше садиться с РФС и, наверное, с правительством и думать, как правильно поступить. Футболисты тоже хотят участвовать в международных соревнованиях», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Он также заявил, что если к лету не будет положительных изменений со стороны УЕФА, то нужно думать о переходе в Азию. По его словам, нужно понимать, что после этого, скорее всего, пути обратно не будет.

«Если наша сборная будет играть в Азии, то мы по-любому там будем хорошо смотреться. Но там люди тоже умеют играть в футбол. С любым соперником будет тяжело, все будет зависеть от подготовки к игре и от отношения к матчу», — добавил Семшов.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.