Семшов считает, что РФС не было смысла менять тренера сборной России

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Игорь Семшов считает, что смена тренера национальной команды была бы бессмысленной для РФС.

В пятницу РФС объявил о продлении контракта с Карпиным на четыре года.

«Я думаю, что все справедливо, заслуженно и закономерно, хорошая работа Карпина и тренерского штата, — цитирует Семшова ТАСС. — Наверное, и речи не должно было идти о смене главного тренера, тем более Карпин еще не сказал последнего слова, не доделал дело до конца, я думаю, что все основное будет, когда нас допустят до матчей. Тренера смысла не было менять, потому что все складывается нормально, во всех контрольных матчах неплохо выглядели».