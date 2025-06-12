Семшов — о Гладышеве: «К нему пришла уверенность и наглость»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева в BetBoom товарищеском матче против сборной Белоруссии (4:1).

«Как говорится в таких ситуациях, «если есть момент, что я, забивать не буду?». Он использовал свои шансы и находился в нужном месте в нужное время. Покер — это не случайность. Человек старается и ищет моменты, открывается. Прогресс Гладышева? Ему начал доверять главный тренер. Поэтому к нему пришла уверенность и наглость. Он не боится брать игру на себя», — сказал Семшов «СЭ».

Нападающий сборной России Ярослав Гладышев оформил покер в игре против сборной Белоруссии и был заменен на 79-й минуте.