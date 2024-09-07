Семшов — о переходе в Азию: «Представьте, что такие перелеты по 9 часов будут всегда»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» назвал проблемы, с которыми может столкнуться сборная России в случае перехода в Азию.

«Думаю, разговор про Азию уже закрыт. Остается лишь ждать, когда нас допустят. Футбольная общественность лишается нашей сильной сборной. На нас этот простой тоже позитивно не сказывается. В таких условиях, в которых играли со Вьетнамом, играть нельзя? Наверное, можно. Только к такому надо привыкнуть. Но представьте, что такие перелеты по 9 часов будут всегда», — сказал Семшов «СЭ».

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Ранеее глава РФС Александр Дюков заявил, что ситуация может измениться в конце сентября.