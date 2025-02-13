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13 февраля 2025, 20:55

Семшов о соперниках сборной России: «Жировать нам не приходится»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился с «СЭ» мнением о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

13 февраля стало известно, что в марте наша сборная сыграет с Замбией, а летом проведет две встречи: против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).

«Сборная Нигерии — достаточно известная команда. Белоруссия — тоже неплохой соперник. В случае Нигерии все будет зависеть от того, кто из игроков приедет на матч с Россией. Если они привезут сильнейших, это будет хороший спарринг. Жировать нам не приходится», — сказал Семшов «СЭ».

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Игорь Семшов
Сборная России по футболу
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