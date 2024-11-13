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Сегодня, 17:59

Семин — о матчах против Сирии и Брунея: «Интересно посмотреть, какой в этих странах уровень футбола»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матчей национальной команды против Брунея и Сирии.

«Мне всегда интересны игры сборной. Наверное, посмотрю эти матчи. Мы никогда не видели Бруней, никогда не играли с Сирией. Интересно узнать, какой в этих странах уровень футбола», — сказал Семин «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Юрий Семин
Сборная России по футболу
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