Семин — о матчах против Сирии и Брунея: «Интересно посмотреть, какой в этих странах уровень футбола»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матчей национальной команды против Брунея и Сирии.

«Мне всегда интересны игры сборной. Наверное, посмотрю эти матчи. Мы никогда не видели Бруней, никогда не играли с Сирией. Интересно узнать, какой в этих странах уровень футбола», — сказал Семин «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.