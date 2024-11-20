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Сегодня, 11:49

Семин: «От товарищеских матчей сборной России есть польза»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил товарищеские игры сборной России в ноябре.

«От товарищеских матчей сборной России, пусть и с не самыми сильными соперниками, польза все-таки есть. — сказал Семин «СЭ». — Во-первых, мы зарабатываем очки в рейтинг ФИФА, что не маловажно сейчас, когда мы отстранены. Во-вторых, Валерий Карпин, определенно, добивается поставленных целей на эти встречи, наигрывает талантливых игроков из российского чемпионата, старается сделать так, чтобы все знали и понимали друг друга на поле. Ну, и, болельщикам тоже приятно посмотреть на игру сборной России. Прекрасно были организован матч с Брунеем в Краснодаре, очень ярко — с Сирией в Волгограде. Все прошло на высшем уровне, исполнили гимн РФ, собрали почти полные стадионы».

Также Семин отметил, что старания РФС не проходят даром.

«Радует, что РФС не прекращает вести переговоры, договаривается о таких матчах. И старается найти соперника лучше. Старания даром не проходят, у сборной России с 2022 года было сыграно много матчей с разными по силами соперниками и многих стран. Не у каждой сборной в других видах спорта такие матчи были», — добавил он.

Сборная России в этом году провела пять матчей, во всех играх одержав победы с общим счетом 34:0.

Юрий Семин
Футбол
Сборная России по футболу
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