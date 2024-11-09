Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:33

Семин — об отсутствии Ненахова в составе сборной: «Кого Карпин считает нужным, того и вызывает»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном вызове защитника железнодорожников Максима Ненахова в сборную России.

«Сложно говорить. Это пустое дело. Могли, но не вызвали. Кого главный тренер Карпин считает нужным, того и вызывает. Он смотрит. Для этого его и поставили туда», — сказал Семин «СЭ».

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов предложил вызвать Ненахова в сборную России.

В текущем сезоне на счету 25-летнего Ненахова 22 матча за клуб во всех турнирах без результативных действий.

Максим Ненахов
Юрий Семин
Сборная России по футболу
Читайте также
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
WSJ сообщила об отказе Пентагона приоритетно поставить Киеву ракеты ATACMS
Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале
Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
Bloomberg сообщило о начале изменений Трампом политики США по Украине и Израилю
Популярное видео
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Матыцин — о сборной России: «Для нас всегда важна победа, с кем бы мы ни соперничали»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости