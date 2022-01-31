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Сегодня, 16:46

Семин: «Российским футболистам нужно думать о Левандовском, а не о новом тренере поляков»

Юрий Семин высказался о новом главном тренере сборной Польши
Виктория Кравченко

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал, что футболистам национальной команды не стоит думать о новом тренере сборной Польши Чеславе Михневиче. Специалист отметил, что российские игроки не должны забывать о сильном форварде соперника Роберте Левандовском.

«Я не знаю нового тренера сборной Польши, не могу прокомментировать его работу. Не поздно ли за чуть больше чем полтора месяца до матча с россиянами назначать нового главного тренера? Это их проблемы, нам нужно думать о том, как самим лучше подготовиться.

Есть бомбардир из «Баварии» [Роберт Левандовский], который всегда руководит командой. Надо думать о Левандовском, а не том, кто назначен. Является ли преимуществом сборной России позднее назначение тренера у поляков? Не знаю, будет футбольный матч, тогда мы увидим, у кого преимущество», — цитирует Семина ТАСС.

Польская команда является соперником сборной России в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в «Лужниках», победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Источник: https://tass.ru/sport/13573879

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Роберт Левандовски
Сборная России по футболу
Юрий Семин
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