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Сегодня, 10:03

Семин — о продлении контракта с Карпиным: «Мы видим, что сборная России прогрессирует»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский специалист Юрий Семин отреагировал на решение РФС продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Решение РФС продлить контракт Карпина со сборной России — правильное. Есть одно направление, которому Валерий Георгиевич соответствует. На сегодняшний момент, мы явно видим, что сборная прогрессирует — это самое важное. А дальнейшее будет зависеть от официальных соревнований. 4 года — нормальный срок, с запасом. Думаю, такое решение принималось с прицелом на наше возвращение на международную арену», — приводит слова Семина Sport24.

Ранее «СЭ» сообщил, что 55-летний Валерий Карпин продлил соглашениесо сборной России. Специалист возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу главного тренера в сборной и «Ростове».

Источник: https://sport24.ru/football/news-659710-my-yavno-vidim-chto-sbornaya-rossii-progressiruyet-semin-o-prodlenii-kontrakta-s-karpinym
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Юрий Семин
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