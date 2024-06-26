Семин — о продлении контракта с Карпиным: «Мы видим, что сборная России прогрессирует»

Российский специалист Юрий Семин отреагировал на решение РФС продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Решение РФС продлить контракт Карпина со сборной России — правильное. Есть одно направление, которому Валерий Георгиевич соответствует. На сегодняшний момент, мы явно видим, что сборная прогрессирует — это самое важное. А дальнейшее будет зависеть от официальных соревнований. 4 года — нормальный срок, с запасом. Думаю, такое решение принималось с прицелом на наше возвращение на международную арену», — приводит слова Семина Sport24.

Ранее «СЭ» сообщил, что 55-летний Валерий Карпин продлил соглашениесо сборной России. Специалист возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу главного тренера в сборной и «Ростове».