Семин: «Один из матчей сборной России, может, и два, нужно сыграть в регионах. В Москве много развлечений»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» призвал провести один из товарищеских матчей сборной России не в Москве.

13 февраля сборная России анонсировала товарищеские матчи против национальных команд Замбии, Нигерии и Белоруссии.

«Один из матчей, может, и два обязательно надо сыграть в регионе. В Москве много матчей, много спортивных развлечений. Нужно выбрать город с хорошим стадионом и порадовать зрителей», — сказал Семин «СЭ».

В марте сборная России сыграет против Замбии, дата матча еще не утверждена. Летом национальная команда проведет две игры: дома против Нигерии (6 июня) и на выезде против Белоруссии (10 июня).