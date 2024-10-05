Семин предложил национальной команде поехать в Орел и сыграть матч со сборной первой лиги

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на отказ команд Пакистана и Танзании сыграть с Россией во время октябрьского сбора.

«Если есть время в календаре, то надо сыграть со сборной первой лиги. Вот и все, варианта другого нет. Хороший матч будет, думаю, такое будет интересно. Можно поехать в небольшой город, например, в Орел — там люди ходят на футбол», — сказал Семин «СЭ».

5 октября медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал и глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария отказали России в проведении товарищеской встречи в октябре. Представители обеих стран предложили провести этот матч в ноябре.

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Александр Абустин