Семин положительно оценил идею проведения матчей сборной России против Вьетнама и Таиланда

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что сборная России проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

Встречи пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября национальная команда сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом.

«Это отличный турнир. Надо ехать со всеми играть. Тем более будет перерыв на матчи сборных. Не пугает ли такой дальний перелет? У нас полно таких дальних перелетов. Нам самим надо показать уровень, что мы можем их переиграть. Мы должны контактировать с различными странами и играть матчи. РФС делает все правильно. За эти матчи мы сможем получить очки в таблицу коэффициентов ФИФА», — сказал Семин «СЭ».

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Вьетнам расположился на 115-й строчке.

Сборная России в 2024 году провела два товарищеских матча против Сербии (4:0) и Белорусси (4:0).