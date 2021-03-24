Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Семин поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России

13:37
Теги:

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, чего стоит ожидать от предстоящих матчей сборной России в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Сегодня стоит задача — обыграть Мальту. Дальше я бы не заглядывал. За победу над любым соперником дают три очка. Важно сохранить концентрацию и на следующие матчи. Является ли Хорватия явным фаворитом в группе? Конечно, это очень крепкая и сильная команда. Жизнь покажет, заранее прогнозировать я бы ничего не стал. Кто больше очков наберет, тот и будет играть на чемпионате мира. Не буду выбирать между Дзюбой и Соболевым. Мое мнение не играет никакой роли. Это пусть решает Черчесов. Уверен, у него правильное виденье ситуации», — сказал Семин «СЭ».

Матч Мальта — Россия пройдет сегодня, 24 марта. Начало встречи в 22:45 (мск).

(Владимир Пушкарев)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 10101
Все опросы
Сколько очков наберет Россия в матчах отбора ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии в марте?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...