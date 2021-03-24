Семин поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, чего стоит ожидать от предстоящих матчей сборной России в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Сегодня стоит задача — обыграть Мальту. Дальше я бы не заглядывал. За победу над любым соперником дают три очка. Важно сохранить концентрацию и на следующие матчи. Является ли Хорватия явным фаворитом в группе? Конечно, это очень крепкая и сильная команда. Жизнь покажет, заранее прогнозировать я бы ничего не стал. Кто больше очков наберет, тот и будет играть на чемпионате мира. Не буду выбирать между Дзюбой и Соболевым. Мое мнение не играет никакой роли. Это пусть решает Черчесов. Уверен, у него правильное виденье ситуации», — сказал Семин «СЭ».

Матч Мальта — Россия пройдет сегодня, 24 марта. Начало встречи в 22:45 (мск).

(Владимир Пушкарев)