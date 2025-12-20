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20 декабря 2025, 20:15

Семин поддержал предложение Аршавина вызвать Кержакова и Дзюбу в сборную России, чтобы определить рекордсмена по голам

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» согласился с предложением Андрея Аршавина вызвать в национальную команду нападающего «Акрона» Артема Дзюбу и экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова для выявления лучшего бомбардира.

«Поддерживаю идею Аршавина полностью. Надо им обоим сыграть за сборную. Кто забьет — будет победителем. Кержаков давно не играет? Думаю, он даже сейчас сможет. Он будет двигаться даже больше, чем Дзюба», — сказал Семин «СЭ».

С марта 2025 года рекордом для бомбардиров сборной России единолично владеет Артем Дзюба — 31 гол. У Кержакова сейчас 30 мячей, но он может добиться пересчета и добавить себе еще один.

В субботу, 20 декабря журналист Иван Карпов заявил, что, по его данным ФИФА рекомендовала переписать на Кержакова гол, записанный на Андрея Аршавина в товарищеском матче против Германии (2:2) в 2005 году.

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что представители Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА по поводу гола, записанного на Аршавина. При этом, по словам Терешина, в ФИФА заявили, что для изменений в протоколе нужно обращаться в Немецкий футбольный союз, который был организатором товарищеской игры против сборной России.

Артем Дзюба и&nbsp;Александр Кержаков на&nbsp;тренировке сборной России в&nbsp;2012 году.И все-таки Кержаков забил Германии в 2005-м. От решения РФС зависит, догонит ли он Дзюбу по голам за сборную

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Александр Кержаков
Артем Дзюба
Юрий Семин
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Сборная России по футболу
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