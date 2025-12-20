Семин поддержал предложение Аршавина вызвать Кержакова и Дзюбу в сборную России, чтобы определить рекордсмена по голам

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» согласился с предложением Андрея Аршавина вызвать в национальную команду нападающего «Акрона» Артема Дзюбу и экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова для выявления лучшего бомбардира.

«Поддерживаю идею Аршавина полностью. Надо им обоим сыграть за сборную. Кто забьет — будет победителем. Кержаков давно не играет? Думаю, он даже сейчас сможет. Он будет двигаться даже больше, чем Дзюба», — сказал Семин «СЭ».

С марта 2025 года рекордом для бомбардиров сборной России единолично владеет Артем Дзюба — 31 гол. У Кержакова сейчас 30 мячей, но он может добиться пересчета и добавить себе еще один.

В субботу, 20 декабря журналист Иван Карпов заявил, что, по его данным ФИФА рекомендовала переписать на Кержакова гол, записанный на Андрея Аршавина в товарищеском матче против Германии (2:2) в 2005 году.

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил, что представители Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА по поводу гола, записанного на Аршавина. При этом, по словам Терешина, в ФИФА заявили, что для изменений в протоколе нужно обращаться в Немецкий футбольный союз, который был организатором товарищеской игры против сборной России.