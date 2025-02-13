Семин о соперниках сборной России: «РФС в сложный период хорошо выполняет свою работу»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» оценил предстоящих соперников национальной команды.

13 февраля сборная России анонсировала товарищеские матчи против национальных команд Замбии, Нигерии и Белоруссии.

«Соперники очень хорошие! На мой взгляд, РФС в сложный период хорошо выполняет свою работу для того, чтобы проводить международные матчи. Эти игры — определенный тест для нашей сборной», — сказал Семин «СЭ».

В марте сборная России сыграет против Замбии, дата матча еще не утверждена. Летом национальная команда проведет две игры: дома против Нигерии (6 июня) и на выезде против Белоруссии (10 июня).