Семин — о 54-летнем Онопко: «Один из самых физически подготовленных игроков»

Главный тренер легенд сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» назвал самого физически подготовленного футболиста команды.

«Конечно, это Виктор Онопко. Он один из самых старших, но, на мой взгляд, один из самых физически подготовленных игроков. Ну и качества у него великолепные. Виктор был на своей позиции одним из лучших центральных защитников», — сказал Семин «СЭ».

7 июля легенды сборной России обыграли легенд Белоруссии (1:1, пенальти 5:4) в ретроматче, состоявшемся на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.