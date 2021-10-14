Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Семин — о желании Жиркова продолжить карьеру: «Он все еще соответсвует уровню российских грандов»

21:34
Теги:

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал заявление Юрия Жиркова о продолжении карьеры.

«Прошлый сезон Юрий провел шикарным образом. Думаю, что с того времени ничего не изменилось. Жирков еще может играть в любом из российских клубов, главное, чтобы его позвали. Он все еще соответствует уровню российских грандов. Желаю ему крепкого здоровья и удачи! Надеюсь, мы еще увидим Жиркова на поле», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее Жирков в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский» заявил, что хотел бы продолжить профессиональную карьеру.

Контракт 38-летнего Жиркова с санкт-петербургским «Зенитом» истек минувшим летом. Последний раз полузащитник выходил на поле в официальных матчах в игре первого тура Евро-2020, в которой получил травму задней поверхности бедра.

Жирков за свою карьеру выступал за ЦСКА, «Зенит», «Анжи» «Динамо» и лондонский «Челси».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Ок, но: чем завершился визит Виктории Нуланд в Москву
1
0