Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал заявление Юрия Жиркова о продолжении карьеры.

«Прошлый сезон Юрий провел шикарным образом. Думаю, что с того времени ничего не изменилось. Жирков еще может играть в любом из российских клубов, главное, чтобы его позвали. Он все еще соответствует уровню российских грандов. Желаю ему крепкого здоровья и удачи! Надеюсь, мы еще увидим Жиркова на поле», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее Жирков в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский» заявил, что хотел бы продолжить профессиональную карьеру.

Контракт 38-летнего Жиркова с санкт-петербургским «Зенитом» истек минувшим летом. Последний раз полузащитник выходил на поле в официальных матчах в игре первого тура Евро-2020, в которой получил травму задней поверхности бедра.

Жирков за свою карьеру выступал за ЦСКА, «Зенит», «Анжи» «Динамо» и лондонский «Челси».