6 мая, 12:16

Семин — о возможном матче России и Бразилии: «Посмотрим, что мы за это время натренировали и на каком уровне находимся»

Дарик Агаларов

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча национальной команды против Бразилии.

«Это суперидея. Если она осуществится, то это огромная заслуга нашей федерации. Матч против игроков, претендующих на чемпионское звание во всем мире, — очень важная проверка сил. Это настоящий тест для игроков и тренерского штаба. Вот и посмотрим, что мы за это время натренировали и на каком уровне находимся», — сказал Семин «СЭ».

Также Семин ответил на вопрос, на каком стадионе стоит проводить эту возможную товарищескую игру.

«Такой матч надо проводить на лучшем стадионе страны: в «Лужниках» или на «Газпром Арене». Если это будет холодный период, то лучше в Санкт-Петербурге. Если же будет более теплый климат, то, конечно, матч должен состояться в «Лужниках». Приедут болельщики со всех регионов страны. Будет невероятный ажиотаж», — добавил Семин.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

Ближайшие товарищеские матчи россияне проведут против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).

Юрий Семин
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
  • zg

    Да бразилы то прилетят,вопрос исключительно в ХауМач!))))

    06.05.2025

  • zg

    Думается,ГОРАЗДО лучше,причем даже не тренируя!)))

    06.05.2025

  • Дед Пихто

    Наверное чуть лучше, чем хоккейный, но я не уверен.

    06.05.2025

  • Армеец

    Вот и посмотрим,что там пудель натренировал....Ну и?!

    06.05.2025

