Семин — о возможном матче России и Бразилии: «Посмотрим, что мы за это время натренировали и на каком уровне находимся»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча национальной команды против Бразилии.

«Это суперидея. Если она осуществится, то это огромная заслуга нашей федерации. Матч против игроков, претендующих на чемпионское звание во всем мире, — очень важная проверка сил. Это настоящий тест для игроков и тренерского штаба. Вот и посмотрим, что мы за это время натренировали и на каком уровне находимся», — сказал Семин «СЭ».

Также Семин ответил на вопрос, на каком стадионе стоит проводить эту возможную товарищескую игру.

«Такой матч надо проводить на лучшем стадионе страны: в «Лужниках» или на «Газпром Арене». Если это будет холодный период, то лучше в Санкт-Петербурге. Если же будет более теплый климат, то, конечно, матч должен состояться в «Лужниках». Приедут болельщики со всех регионов страны. Будет невероятный ажиотаж», — добавил Семин.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

Ближайшие товарищеские матчи россияне проведут против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).