5 августа, 13:30

Семин — о сопернике сборной России: «Иордания не экзотика, а серьезная команда, которая попала на ЧМ»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил сборную Иордании в качестве соперника в сентябрьском товарищеском матче против сборной России.

«Иордания — это не экзотика, а серьезная команда, которая попала на чемпионат мира. Такие команды уже имеют определенную силу. На мой взгляд, это хороший тест для нашей сборной — сыграть с участником чемпионата мира, проверить свои силы», — сказал Семин «СЭ».

Игра пройдет в России 4 сентября. Точное место проведения встречи будет объявлено позднее.

В 2025 году сборная России играла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1). На 6 октября у национальной команды запланирован матч с Ираном.

Юрий Семин
Футбол
Сборная Иордании по футболу
Сборная России по футболу
  • Alesya Shkiryak

    Не понимаю, как он это делает, но уже четвертый матч кряду заходит на точный счет. Я всегда ставила на тоталы с небольшими коэффициентами, но все равно часто проигрывала. Как то увидела рекламу этого человека в телеграмм, вот его адрес в телеграмм https://t.me/tanakasell Он все рассказал как работает и я решилась последний раз испытать удачу. Ставлю на точный счет 4-2 и что вы думаете?! Играют 4-2 как он и сказал. Фантастика какая то. Советовать никому не могу и не буду, просто посмотрите для интереса на это в телеграмме в поиске tanakasell Разочарованы не будете!!

    08.08.2025

  • petrovich56

    Семин лихо хватанул с утречка ...То ли еще будет...

    08.08.2025

  • оппонент

    Да болтайте сколько угодно о достойных соперниках. Только кто вам поверит?

    05.08.2025

  • shpasic

    так-то Иордания финалист последнего кубка Азии.

    05.08.2025

  • Александр.

    Да сколько же можно там таких "сильных" соперников привозить? Того и гляди, начнем прогирывать и крупно:joy:

    05.08.2025

  • фанат

    О да, очень серьёзная, а можно озвучить сумму за привоз таких серьёзных.

    05.08.2025

