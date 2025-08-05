Семин — о сопернике сборной России: «Иордания не экзотика, а серьезная команда, которая попала на ЧМ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил сборную Иордании в качестве соперника в сентябрьском товарищеском матче против сборной России.

«Иордания — это не экзотика, а серьезная команда, которая попала на чемпионат мира. Такие команды уже имеют определенную силу. На мой взгляд, это хороший тест для нашей сборной — сыграть с участником чемпионата мира, проверить свои силы», — сказал Семин «СЭ».

Игра пройдет в России 4 сентября. Точное место проведения встречи будет объявлено позднее.

В 2025 году сборная России играла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1). На 6 октября у национальной команды запланирован матч с Ираном.