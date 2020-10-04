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Семенов рассказал о травме, из-за которой пропустит матч с «Рубином»

13:28
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Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал о своей травме, из-за которой приехал в расположение сборной России раньше намеченного срока, пропуская матч чемпионата России против «Рубина».

— К сожалению, я получил маленькое повреждение, еще в матче с Сербией, — приводит пресс-служба сборной России слова Семенова. — Одно наложилось на другое, пошло воспаление, поэтому пришлось приехать в сборную раньше намеченного срока. Ничего, подлечусь и буду готов.

— Что скажете о Венгрии, как вам матч против этой команды в гостях?

— Он делится на первый и второй тайм. Сначала мы доминировали, у нас получалось все, что мы запланировали перед матчем. В последние 30 минут второго тайма то ли сил не хватило, то ли соперник поймал эйфорию и у него все получалось... Смазанное впечатление о той игре. Соперник крепкий, достойный. Надеюсь, дома сыграем лучше, чем в Венгрии.

Дополнительная информация:

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=iAiGLrvt4t8

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