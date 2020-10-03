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Семенов приехал в расположение сборной. У игрока повреждение, из-за которого он не сможет сыграть с «Рубином»

19:12
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Сборная России начала подготовку к октябрьским матчам, сообщает пресс-служба национальной команды.

В расположение сборной прибыли защитник Андрей Семенов («Ахмат») и полузащитник Далер Кузяев (без клуба). Сообщается, что у Семенова были признаки мышечного перенапряжения, которое не позволило бы ему сыграть в воскресенье против «Ахмата». После консультаций между врачами клуба и сборной было принято решение о приезде футболиста в расположение национальной команды в Новогорск уже сегодня для начала комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

В октябре сборная России проведет 3 матча: товарищеский против Швеции (8 октября) и два в рамках Лиги наций — против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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