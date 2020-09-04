Семенов должен сыграть с Венгрией

Как стало известно «СЭ», 31-летний защитник сборной России Андрей Семенов, который в четверг был заменен на 77-й минуте матча Лиги наций с Сербией (3:1) из-за небольшого повреждения, скорее всего, выйдет на поле в воскресной встрече с Венгрией.

В пятницу футболист участвовал в восстановительной тренировке национальной команды в группе игроков, выходивших против сербов в стартовом составе. Прогноз по его восстановлению к выезду в Будапешт положительный. (Вячеслав Короткин)

Россия сыграет с Венгрией 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена», начало — в 19.00 (мск).