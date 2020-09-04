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Семенов должен сыграть с Венгрией

14:50
Андрей Семенов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Семенов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», 31-летний защитник сборной России Андрей Семенов, который в четверг был заменен на 77-й минуте матча Лиги наций с Сербией (3:1) из-за небольшого повреждения, скорее всего, выйдет на поле в воскресной встрече с Венгрией.

В пятницу футболист участвовал в восстановительной тренировке национальной команды в группе игроков, выходивших против сербов в стартовом составе. Прогноз по его восстановлению к выезду в Будапешт положительный. (Вячеслав Короткин)

Россия сыграет с Венгрией 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена», начало — в 19.00 (мск).

Венгрия — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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