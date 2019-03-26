Семен Слепаков: "Жирков сказал, что не обиделся на песню "Оле-Оле-Оле"

Российский продюсер, комедийный актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков в интервью "СЭ" высказался в адрес сборной России. По ходу успешного для команды чемпионата мира он исполнил совместно с Сергеем Шнуровым песню "Чемпионы".

Накануне турнира Слепаков представил шуточную песню "Оле-Оле-Оле", в которой он в своем традиционном стиле он предложил кандидатуру главы Чечни Рамзана Кадырова на место тренера сборной России. В песне Кадыров ставит перед национальной командой задачу дойти до финала, но отказывается продолжать ее тренировать после поражения в матче с Эмиратами.

Слепаков также добавил, что недавно общался с защитником национальной команды Юрием Жирковым и узнал, что на него не держат обиды за ту песню.

– Сборная начала выигрывать у всех, – вспоминает Слепаков. – Встречались с Египтом, а я пошел в студию к Ване Урганту. Он меня пригласил как раз на волне песни "Оле-оле-оле". И мы вместе смотрели этот матч. Они выиграли. Мы были потрясены. Константин Львович Эрнст пришел в студию, с нами болел и радовался. И мне начали писать и спрашивать: "Ну что, будет другая песня, будет другая песня?" Отвечаю: "Какая другая песня?" Мне уже надоело, что меня все дергают по этой теме. Просто когда все началось, мне журналисты обзвонились, я трубку не брал, не люблю, когда с незнакомых номеров звонят.

Я от этого так устал, говорю: "Ну какая песня? Не буду я писать никакую песню!" Все вновь: нужна песня или извинительная, или о том, как ребята стали хорошо играть. И вот вечером еду домой и мне водитель Коля говорит: "Ну что, Семен, будешь писать новую песня?" Я психанул: "Коля, как вы все задолбали меня этим вопросом! Буду я писать новую песня, не буду я писать новую песню. Вот что, я говорю, могу написать? Что я могу написать? Были г*****ы, стали чемпионы? Что я могу написать?" И он заржал. А я думаю: "А чего, нормальный припев". И в моей голове сразу всплыл человек, с которым это можно спеть.

– И вы позвонили Шнурову?

– Да. Он отвечает: "Давай, приезжай". Я же говорю, в этот чемпионат мира происходили события с головокружительной быстротой. На следующий день я написал эту песню, сбросил ему, он к вечеру уже прислал мне аранжировку и говорит: пригоняй. Мы сели на самолет, прилетели в Питер, за один день записали песню. Просто мы хотели успеть до Уругвая. Мы же все понимали. Если кто-то забыл, то они 0:3 проиграли. Нам надо было, чтобы это ощущение триумфа не смазалось. В общем, мы хотели успеть до Уругвая.

– Понимали, что миг скоротечен?

– (Смеется.) Понимали. А еще понимали, что выходим в плей-офф, скорее всего, на Испанию. Мы же не знали, что начнутся чудеса. Мы записали, вечером монтировали, ночью все прислали и на утро выложили – за два дня Уругвая.

– Давайте представим, что вы встретитесь с Черчесовым – предположим, в ложе Абрамовича. Что ему скажете?

– Знаете, это так интересно – команда сыграла с хорватами, и я сделал пост в инстаграме, написав: "Спасибо, сборная!" Мне начали все говорить: ты, мол, прогнулся. Почему прогнулся?! Я искренне написал, что испытывал! То же самое скажу и Черчесову. У меня вызывает большое уважение то, что он сделал. Я с Жирковым недавно пересекся на КВН и спросил: "Вы же не сильно на меня обиделись?" Он говорит: "Да нет, все нормально". (Максим Максимов)

"Про Кокорина и Мамаева петь не буду. Ненавижу травлю!" (Не)серьезное интервью Семена Слепакова