Семен Слепаков: "Других кандидатур на пост тренера сборной России в песне "Оле-оле-оле", кроме Кадырова, не рассматривал"

Российский продюсер, комедийный актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков в интервью "СЭ" рассказал, как работал над песней "Оле-оле-оле", в которой он в своем традиционном стиле он предложил кандидатуру главы Чечни Рамзана Кадырова на место тренера сборной России.

В песне Кадыров ставит перед национальной командой задачу дойти до финала, но отказывается продолжать ее тренировать после поражения в матче с Эмиратами. Слепаков добавил, что другой кандидатуры на должность тренера не рассматривал.

– Как писалась "Оле-оле-оле"?

– Сидели, как обычно, с Джавидом, болтали. Я говорю: "Представляешь такую ситуацию, что тренировать сборную будет вот этот тренер?"

– "Вот этот тренер" – это Рамзан Кадыров?

– Да. И мы начали фантазировать вокруг этой темы, набрасывать разные строчки, потом я пошел домой и придумал все начало. Затем написали один вариант, потом все переписали.

– А вы сразу назначили на пост тренера Кадырова? Или рассматривались другие кандидатуры?

– Не рассматривались.

– Первая реакция на песню была от одного из министров Чечни, который призвал вас извиниться. Какие эмоции у вас тогда преобладали – улыбка, непонимание, страх?

– Нет, страха не было. Я же сам с Кавказа. Прекрасно понимаю, какие вещи могут обидеть, а какие не должны. Я тогда скорее удивился, потому что эта песня не должна была задеть чьих-то чувств.

– Каково это, когда на твои песни реагирует Рамзан Кадыров?

– Мне было приятно. Он отнесся с чувством юмора, написал ответное стихотворение. Очень люблю, когда у людей есть чувство юмора и они правильно все воспринимают. Вообще этот чемпионат мира – это какой-то сумасшедший круговорот, бесконечный карнавал. И это как страничка всего этого. Я, честно говоря, не собирался оказываться на чемпионате мира в центре внимания. Это случайно произошло. (Максим Максимов)

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