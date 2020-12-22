Семак рассказал о любимых местах в Санкт-Петербурге

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, где лучше всего проводить время в Санкт-Петербурге.

По мнению специалиста, каждый турист, приезжающий в Петербург, должен посетить Новую Голландию, Марсово Поле, Летний сад и Исаакиевский собор.

«Здорово выпить чаю из сервиза императорского фарфора, глядя на Исаакиевский собор. Конечно, это классика Санкт-Петербурга. Тем, кто приедет в Петербург во время чемпионата Европы, советую увидеть этот собор. С удовольствием поднимаюсь на колоннаду, откуда открывается красивейший вид вне зависимости от того, в какую сторону ты смотришь. Думаю, вам обязательно нужно подняться туда, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета», — цитирует Семака портал welcome2020.ru.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Несколько матчей турнира состоятся в Санкт-Петербурге.