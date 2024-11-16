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Сегодня, 14:32

Селюк призвал РФС отстранить Карпина от сборной России

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Известный российский агент Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» поделился мнением о невызове нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в состав сборной России.

«Считаю, что Карпин должен был вызвать Дзюбу, а тот бы забил. А там они начинают, рекорд это или не рекорд. Да, рекорд. Все стараются за рекорды. Роналду играет за рекорды и Месси тоже. Это нормально, когда есть мотивация. Когда таким образом его не пускают, то я категорически против. В этом отношении я поддерживаю Дзюбу. Убежден, что РФС должен отстранить Карпина от тренера сборной хотя бы на одну игру, если он так не хочет ставить Дзюбу. И пускай кто-то пригласит Артема на один матч, чтобы он этому Брунею или Вьетнаму забил. Вьетнамцы бедолаги, выбежали, они как раз по пупок Дзюбе, он бы даже не двигаясь забил штук пять. Почему тогда Лоськова выпустили за «Локомотив» для того, чтобы он тоже какой-то там рекорд установил? Это же нормально, люди для этого и стараются», — сказал Селюк «СЭ».

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.

В этом сезоне Дзюба провел за «Акрон» 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

(Александр Абустин)

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Дмитрий Селюк
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