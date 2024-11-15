Селюк после игры с Брунеем призвал Карпина вызвать в сборную России Мостового, Газзаева и Онопко

Известный российский агент Дмитрий Селюк в комментарии «СЭ» подвел итоги товарищеского матча сборной России против Брунея (11:0).

«Карпин хочет проверять молодежь на таких соперниках, как Бруней. Это смешно! Наоборот, для стебалова выпустил бы пенсионеров. Глушаков бы сыграл, поставил бы Онопко... Кстати, думаю, если бы Карпин сам вышел, то вот это бы собрало [просмотров] хорошо.

Вообще, надо было сыграть Карпину и Дзюбе в одной команде, пригласили бы тренером Семина или Газзаева. Учитывая уровень команд, наоборот, надо ветеранов. Даже Валерий Георгиевич Газзаев бы вышел и мог за сборную сыграть, вот это был бы кайф! Смотрел матч с Брунеем, услышал фамилию Мостовой, подумал, что это Саша, а не Андрей. С этой командой должен выходить Саша Мостовой, а не Андрей! Вот как раз по уровню», — сказал Селюк «СЭ».

Сборная России одержала четвертую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде Вьетнам (3:0).

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Александр Абустин