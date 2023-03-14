Селюк: «Может, Песьяков у нас будет играть в сборной до 45 из-за того, что его жена — подруга жены Карпина»

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал тренерский штаб национальной команды России за вызов в сборную возрастных вратарей.

«Есть вопросы к тренеру вратарей сборной Виталию Кафанову. Песьякову, Джанаеву и Шунин по 35-36 лет. А где Лантратов, которому 27 лет, а проявил он себя в начале года чуть ли не лучше всех, столько вытащил. Почему он недостоин вызова? Зато приглашается Песьяков, который в каждой игре пускает, в предыдущей игре так вообще уже просто смешно было. Понятно, Кафанов не мог не взять своего парня из «Ростова», но ведь он взял Шунина, который не из «Ростова», но трешку получил, а Джанаев вообще получил четверочку. Принцип один: кто ближе к телу. Но сборная должна набираться из лучших, а не их тех, кто удобнее Кафанову. Или, может, Песьяков у нас будет играть до 45 из-за того, что его жена — подруга жены Карпина?» — цитирует Селюка Legalbet.

В текущем сезоне 34-летний Сергей Песьяков провел за «Ростов» 25 матчей во всех турнирах. Голкипер пропустил 37 мячей и четырежды сохранял ворота в неприкосновенности.