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Селлами надеется на возвращение сборной России на международную арену

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер сборной Иордании Джамал Селлами оценил вероятность проведения ответной товарищеской игры со сборной России.

В четверг, 4 сентября, команды провели BetBoom матч в Москве, который завершился со счетом 0:0.

— Возможен ли ответный матч?

— Мы рады данной игре. Она была великолепной. Я был здесь последний раз в 2018 году. В России все было на высоком уровне уже тогда. Планы на будущее? Пока мы не думаем об этом. Мы хотели бы попробовать свои силы и с другими сборными. Мы очень надеемся, что сборная России вернется на международную арену. Желаем им этого. Мы рады, что сегодня приняли участие в этом матче.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2025-м национальная команда провела четыре товарищеских матча: с Замбией (5:0), Гренадой (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1). 7 сентября российская сборная сыграет с Катаром в Эр-Райане.

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