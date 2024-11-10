Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:22

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Жаль, что есть какое-то недопонимание, из-за которого Карпин не вызывает в сборную Дзюбу»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин поделился мнением о желании нападающего Артема Дзюбы получить приглашение в сборную России.

«Стремление Дзюбы сыграть в сборной и обновить свой рекорд по голам за нее вполне понятно. Честно говоря, очень жаль, что есть какое-то недопонимание или конфликт, из-за которого Карпин не вызывает в сборную Дзюбу.

Это нормально, что у нападающего первый показатель — голы, и мне кажется, что тренер в данном случае мог бы пойти на какие-то уступки. То, что Дзюба является ветераном, а курс взят на молодежь, это не оправдание», — цитирует Селина «Евро-Футбол.Ру».

Дзюба сыграет за «Акрон» против «Спартака» в 15-м туре РПЛ. На данный момент Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России наряду с Александром Кержаковым, оба имеют в активе по 30 мячей.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Читайте также
Умер пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Антон Коробков-Землянский
WSJ указала на возможность Трампа «усадить» Киев за стол переговоров с РФ
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола
Одного из лучших российских судей надолго отстранили от футбола
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию
Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Медведев сделал выбор между сборными Брунея и Медиалиги: «Национальные команды должны играть между собой»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости