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«Сегодня. День. Матча». Промо-ролик сборной России перед игрой с Сербией

12:05
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Пресс-служба сборной России в Instagram представила анонс матча с Сербией в Лиге наций.

«Из-за непростой ситуации в мире все замерло. Мировой футбол остановился. Наступила тишина. Все застыли в ожидании. Но футбол возвращается. Игра, которая не знает пауз и не терпит остановок, оживает. Эмоции. Страсть. Настало время. Наши парни готовы. Сборная России вернулась», — говорится в ролике.

Сам пост подписан тремя словами: «Сегодня. День. Матча».

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия

Россия — Сербия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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