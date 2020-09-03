«Сегодня. День. Матча». Промо-ролик сборной России перед игрой с Сербией

Пресс-служба сборной России в Instagram представила анонс матча с Сербией в Лиге наций.

«Из-за непростой ситуации в мире все замерло. Мировой футбол остановился. Наступила тишина. Все застыли в ожидании. Но футбол возвращается. Игра, которая не знает пауз и не терпит остановок, оживает. Эмоции. Страсть. Настало время. Наши парни готовы. Сборная России вернулась», — говорится в ролике.

Сам пост подписан тремя словами: «Сегодня. День. Матча».

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия