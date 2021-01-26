«Сделать прививку от коронавируса — взвешенное и осознанное решение». Черчесов — о своей вакцинации
18:15
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» процедуру вакцинации от COVID-19, которую он прошел сегодня.
— Сделать прививку от коронавирусной инфекции — вполне взвешенное и осознанное решение, ведь уже в конце недели мы вместе с другими членами тренерского штаба отправимся в Турцию, где проводят учебно-тренировочные сборы многие клубы, — сказал Черчесов. — В марте сборной предстоят отборочные матчи чемпионата мира-2022 на Мальте, в Сочи и Словакии. Впереди также много рабочих встреч с игроками, тренерами, руководителями клубов.
(Вячеслав Короткин)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю