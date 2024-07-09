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Сегодня, 16:50

Сборные России и Замбии могут сыграть в ОАЭ

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Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга заявил, что товарищеский матч с Россией может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Наши федерации продвинулись в переговорах, но официально о всех деталях пока не объявляем. Мы можем сыграть со сборной России в ОАЭ, рассматриваем стадионы в Дубае и Абу-Даби. Считаем этот вариант удобным. Смотрим разные даты для того, чтобы прийти к окончательному согласию», — сказал Каманга Sport24.

Ранее в пресс-службе посольства РФ в Замбии «СЭ» сообщили, что достигнута принципиальная договоренность о проведении товарищеского матча. Однако дата и место проведения встречи пока неизвестны. В рейтинге ФИФА сборная России занимает 33-е место, Замбия — 90-е.

С 2022 года команда Валерия карпина отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого коллектив не сыграл на ЧМ-2022 и пропустил отбор на Евро-2024. В последнем товарищеском матче 7 июня в Минске сборная России разгромила Белоруссию (4:0).

Источник: Sport24
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
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