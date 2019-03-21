18:37 | Футбол — Сборная России

Сборные России и Бельгии пожелали друг другу удачи

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Сегодня сборная Бельгии пример команду России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Хозяева в своем официальном Твиттере пожелали команде Станислава Черчесова удачи перед игрой на русском языке. Аккаунт российской команды ответил на французском "bonne chancе!".

 

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Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Бельгия - Россия

Бельгия - Россия: 21 марта 2019, онлайн-трансляция матча отборочного турнира Евро-2020, начало - 22.45 (мск)

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