Сборные России и Бельгии пожелали друг другу удачи

Сегодня сборная Бельгии пример команду России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Хозяева в своем официальном Твиттере пожелали команде Станислава Черчесова удачи перед игрой на русском языке. Аккаунт российской команды ответил на французском "bonne chancе!".

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Бельгия - Россия: 21 марта 2019, онлайн-трансляция матча отборочного турнира Евро-2020, начало - 22.45 (мск)