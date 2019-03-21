Сборные России и Бельгии пожелали друг другу удачи

Сегодня сборная Бельгии пример команду России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Хозяева в своем официальном Твиттере пожелали команде Станислава Черчесова удачи перед игрой на русском языке. Аккаунт российской команды ответил на французском "bonne chancе!".
bonne chancе! 😎🙌#ВместеМыКоманда– Сборная России (@TeamRussia) 21 марта 2019 г.
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Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Бельгия - Россия: 21 марта 2019, онлайн-трансляция матча отборочного турнира Евро-2020, начало - 22.45 (мск)
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