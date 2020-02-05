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Допинг

Сборную России не пустят на ЧМ-2022 по футболу? Вот что говорил представитель ВАДА в декабре

13:11
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня канал BeIn Sports распространил информацию, что всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) уведомило российскую сторону о недопуске сборной России на ЧМ-2022 в Катаре в связи с допинговым скандалом. Представитель ВАДА в декабре прошлого года прокомментировал формат участия российской команды в чемпионате мира.

— Если сборная России квалифицируются на турнир, а я не знаю, произойдет ли это, то это будет команда нейтральных спортсменов. Российского флага и представителей России там не будет, — цитирует главу комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатана Тэйлора The Telegraph.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.

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