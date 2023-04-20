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Сборную России на турнире ЦАФА могут заменить Пакистан, Саудовская Аравия или Катар

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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На летнем чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА) сборную России могут заменить Пакистан, Саудовская Аравия или Катар.

«На замену сборной России рассматриваются несколько кандидатов. Пакистан может принять участие как страна — член союза государств Центральной Азии. Из команд не из региона рассматриваются национальные команды Саудовской Аравии или Катара. Последняя сборная, хозяйка последнего ЧМ, рассматривается с целью популяризации турниров CAFA. В организации хотят представить последнего участника летнего турнира через неделю на жеребьевке», — приводит слова источника Sport24.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-20-sbornuyu-rossii-na-turnire-cafa-mogut-zamenit-pakistan-saudovskaya-araviya-i-katar
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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