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Сборную Казахстана на матче с Россией поддержат 500 болельщиков

10:49
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Около 500 болельщиков сборной Казахстана будут присутствовать на матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной России. Об этом сообщил представитель пресс-службы Казахстанской федерации футбола.

— Нашу команду поддержат около 500 болельщиков, — цитируют работника пресс-службы «РИА Новости». — Обычно мы выкупаем порядка 300 билетов на гостевые игры, но в Калининграде и России живет много наших соотечественников, они в основном и придут на стадион.

Матч Россия — Казахстан состоится в Калининграде и начнется в 21.45 по московскому времени.

Россия — Казахстан

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Дополнительная информация

https://euro2020.ria.ru/20190908/1558460996.html

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