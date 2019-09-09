Сборную Казахстана на матче с Россией поддержат 500 болельщиков
10:49
Около 500 болельщиков сборной Казахстана будут присутствовать на матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной России. Об этом сообщил представитель пресс-службы Казахстанской федерации футбола.
— Нашу команду поддержат около 500 болельщиков, — цитируют работника пресс-службы «РИА Новости». — Обычно мы выкупаем порядка 300 билетов на гостевые игры, но в Калининграде и России живет много наших соотечественников, они в основном и придут на стадион.
Матч Россия — Казахстан состоится в Калининграде и начнется в 21.45 по московскому времени.
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