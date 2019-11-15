Сборной России выплатят премиальные за выход на Евро-2020

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что сборной России будут выплачены премиальные за выход на Евро-2020. Россияне обеспечили себе участие в финальной стадии турнира за две игры до конца отборочного цикла.

— Премиальные за выход на Евро? Да, все премиальные будут выплачены в срок. Нет оснований для волнений, — подчеркнул Дюков.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев добавил, что речь идет о деньгах, выплаченных от УЕФА.

— Есть выплаты со стороны УЕФА, которая выплачиваются за выход на Евро, — сказал он. — Раньше в РФС были выплаты за каждый матч, сейчас мы договорились, что они будут иметь процент после перечисления суммы. (Дмитрий Зимин)

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