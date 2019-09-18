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Сборной России выделят две тысячи билетов на матч с Кипром

14:22
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Футбольная ассоциация Кипра ожидает около двух тысяч болельщиков из России на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными.

— Обычно на матчах сборной на Кипре не бывает аншлага, того же мы ждем и от матча со сборной России, — приводит ТАСС слова пресс-атташе сборной Кипра Константиноса Шиамбуллиса. — Болельщики российской команды будут располагаться на северной трибуне стадиона. Им будет выделено около 2000 билетов.

Продажи билетов стартовали 17 сентября. Цена одного билета составляет 10 евро. Матч между сборными Кипра и России состоится 13 октября в Никосии на арене вместимостью 22 859 зрителей.

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